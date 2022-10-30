رسميا.. العبودي يتسلم حقيبة وزارة التعليم

وأكد العبودي خلال الجلسة الرسمية التي حضرها الملاك المتقدم للوزارة، "حرصه على التعاون في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها والعمل على وفق البرامج والسياسات التي تضمن توزيع المسؤوليات والمهام بشكل مدروس وتنمية روح العمل الجماعي الناجح".وأوضح في كلمته، "أهمية مسارات التكامل والبناء الإيجابي على المؤشرات المتحققة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنماز بالأهمية الاستراتيجية على صعيد دعم القطاع العام والخاص بالإمكانات والموارد البشرية المختصة وتقديم الرؤى والاستشارات والحلول العلمية في شتى المجالات"، مؤكدا أن "لا خيار في هذه المرحلة سوى النجاح وتقديم الخدمة التي يتطلع إليه العراقيون جميعا".وقدم شكره وتقديره لنبيل كاظم عبد الصاحب على جهوده المبذولة"، فيما أعرب الأخير عن "تفاؤله بالحرص الذي يبديه وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي في إدارة المؤسسة التعليمية الجامعية وتطوير مهامها وتشخيص احتياجات القطاع العام والخاص من متطلبات تخدم الدولة والمجتمع".