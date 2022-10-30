حكومة السوداني.. 11 وزيراً يباشرون مهام عملهم رسمياً (صور)

باشر 11 وزيرا، اليوم الاحد، بمهام عملهم في مقرات الوزرات بعد منحهم الثقة من قبل مجلس النواب الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن مباشرة وزير الكهرباء زياد علي فاضل مهام عمله رسمياً في مقر الوزارة.

من جهتها، كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاحد، عن ذمتها المالية بعد مباشرتها بمهام الوزارة.





بدوره، باشر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، بمهام عمله رسمياً في الوزارة، من سلفه خالد بتال النجم، الذي أصبح وزيراً للصناعة والمعادن. بدوره، باشر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، بمهام عمله رسمياً في الوزارة، من سلفه خالد بتال النجم، الذي أصبح وزيراً للصناعة والمعادن.



الى ذلك، أقيمت في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، مراسيم تسليم الحقيبة الوزارية للوزير احمد محمد حسين المبرقع، بحضور الوزير السابق عدنان درجال والملاك المتقدم في الوزارة. الى ذلك، أقيمت في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، مراسيم تسليم الحقيبة الوزارية للوزير احمد محمد حسين المبرقع، بحضور الوزير السابق عدنان درجال والملاك المتقدم في الوزارة.





من جهته، تسلّم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مهام عمله بشكل رسمي من سلفه علي حميد الدليمي. من جهته، تسلّم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مهام عمله بشكل رسمي من سلفه علي حميد الدليمي.





من جانبها، تسلمت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، مهام عملها خلفا للوزيرة هيام نعمت محمود. من جانبها، تسلمت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، مهام عملها خلفا للوزيرة هيام نعمت محمود.



وفي سياق متصل، تسلمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، اليوم الأحد، حقيبة الوزارة خلفا للوزير السابق وكالة عثمان الغانمي. وفي سياق متصل، تسلمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، اليوم الأحد، حقيبة الوزارة خلفا للوزير السابق وكالة عثمان الغانمي.



وفي السياق ذاته، جرت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، مراسم استلام وتسليم الحقيبة الوزارية التي تسلمها نعيم عبد ياسر العبودي خلفا لنبيل كاظم عبد الصاحب. وفي السياق ذاته، جرت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، مراسم استلام وتسليم الحقيبة الوزارية التي تسلمها نعيم عبد ياسر العبودي خلفا لنبيل كاظم عبد الصاحب.



وفي هذا الصدد، أجريت مراسم تسليم وأستلام الحقيبة الوزارية لوزارة الموارد المائية بين مهدي رشيد الحمداني الوزير السابق وعون ذياب عبد الله الوزير الحالي بعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة السوداني وبحضور الملاك المتقدم للوزارة . وفي هذا الصدد، أجريت مراسم تسليم وأستلام الحقيبة الوزارية لوزارة الموارد المائية بين مهدي رشيد الحمداني الوزير السابق وعون ذياب عبد الله الوزير الحالي بعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة السوداني وبحضور الملاك المتقدم للوزارة .



بدوره، تسلم وزير التجارة اثير داود سلمان الغريري مهامه رسميا وزيرا للتجارة اليوم الاحد بمقر الوزارة وبحضور وزير التجارة السابق علاء الجبوري . بدوره، تسلم وزير التجارة اثير داود سلمان الغريري مهامه رسميا وزيرا للتجارة اليوم الاحد بمقر الوزارة وبحضور وزير التجارة السابق علاء الجبوري .