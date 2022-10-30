رئيس الجمهورية والسفير السعودي يؤكدان أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أكد عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربط العراق والمملكة العربية السعودية، وأهمية استمرار التعاون الإيجابي وتعزيزه على مختلف الصعد لتشمل المجالات كافة وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال استقبال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري في قصر السلام ببغداد"، مشيرا الى "الشمري هنأ رشيد بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، معبّراً عن أمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه وبما يخدم تعضيد العلاقات بين البلدين".