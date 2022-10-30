زيدان يلتقي السوداني ويبارك له تسنمه رئاسة مجلس الوزراء

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبارك له على تسنمه المنصب.

وقال اعلام القضاء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبارك له تسنمه منصب رئاسة مجلس الوزراء متمنيا له النجاح في مهمته".