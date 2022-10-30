العراق يعزي كوريا الجنوبية بحادثة التدافع خلال "احتفالات الهالوين"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تُعرِبُ عن تعازيها وصادقِ المواساة لحكومةِ وشعب كوريا الجنوبيَّة إثر حادث التدافع الذي وقع أثناء احتفالات الهالوين في منطقة إيتايون بالعاصمة سيؤول، أودى بحياة عدد من المدنيين وإصابة أخرين".وجددت الوزارة، في بيان "تضامن ووقوف جُمْهُوريَّة العراق حكومةً وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونُوجّه كلماتِ الدعم لهم".