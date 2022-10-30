الكويت تتضامن مع العراق بعد حادثة الصهريج

وقالت الوزارة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه ان "وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة جراء حادث انفجار صهريج في شرق العاصمة بغداد اودى الى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".وأضافت ان "الوزارة تتقدم بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب العراق والى اسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".