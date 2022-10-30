إيران تعزي العراق بحادثة "الصهريج"

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج بالعاصمة بغداد.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، "تتقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصادق تعازيها لذوي ضحايا حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس السبت، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".