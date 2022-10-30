الديمقراطي الكردستاني يكشف ما تم إرساله من أموال لكردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، ما تم إرساله لإقليم كردستان من أموال، مؤكداً أن الضامن في إقرار قانون النفط والغاز هو الأخطاء الماضية.



وقال سلام خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "سيتم البدء بخطوات عملية بعد التصويت على الحكومة منها قانون النفط والغاز".

وأضاف أنه "تم إيقاف القرارات السياسية المجحفة بحق إقليم كردستان لحين إصدار قانون النفط والغاز"، معتبراً أن "الضامن في إقرار القانون هو الأخطاء الماضية".

ولفت سلام الى أن "ميزانية إقليم كردستان 900 مليار دينار ويتم إرسال 200 مليار وهذا مجحف"، مشدداً بالقول "في الموازنة المقبلة يجب أن يكون هناك إحصاء، لأن في 2013 لم تم إرسال ميزانية إقليم كردستان".

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.