الحكيم يدعو الى رفع مستوى الصادرات والاهتمام بمشاريع الغاز

وقال مكتب الحكيم في بيان، إنه"خلال لقائه وزير النفط بارك السيد الحكيم لنائب رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني ثقة مجلس النواب".وأكد الحكيم بحسب البيان "أهمية ملف الطاقة في العراق وإدامة عمل القطاع النفطي في المجالات كافة"، داعياً إلى "إعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير الإنتاح ورفع مستوى الصادرات وتنويع منافذ التصدير والإهتمام بمشاريع الغاز للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتشغيل المحطات الكهربائية".كما دعا إلى "الإفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة وأهمية التعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال والإفادة من خبراتها، وضرورة التدريب والتطوير ورفع مستوى كفاءة العاملين".