بالسرعة الممكنة.. السوداني يوجه بإرسال مشروع قانون الموازنة

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عقدت الجمعة الماضية، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته".وأضافت انه "بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".