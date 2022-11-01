بلاسخارت: لا يمكنني ايقاف القصف التركي والإيراني على العراق

السومرية نيوز – سياسة

أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، ان الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق.



وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال ملتقی الشرق الأوسط 2022 المقام في أربيل بعنوان "عراقٌ للجميع"، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق، إن "هناك فساداً كبيراً في العراق، وهو التحدي الأكبر"، مبينة أن "الفساد يقف ضد تقدم وتطور العراق".

وأضافت: "نحن نعطي المقترحات والمشورة للعراق وكردستان"، لافتة الى أن "الأمم المتحدة تدعم تقوية العلاقة بين بغداد وأربيل".

وأكدت بلاسخارت أنه "لا يمكنني ايقاف القصف التركي والإيراني على العراق ولا يمكننا إنشاء منطقة حظر جوي، ولكن يتعين أن تتحد حكومة الاقليم والحكومة العراقية وباقي الأطراف السياسية لمواجهة هذه التحديات".