مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".





