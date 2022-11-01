مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان، أن "المجلس قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة بصدد (مشروع إنتاج خرائط الأساس الطبوغرافي للعراق)، وإحالتها إلى الجهات المعنية ذات العلاقة، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا للقانون والتعليمات النافذة".وتابع، "كما وجه المجلس بإعادة ( مسودة مذكرة التفاهم بين دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة ودولة الإمارات العربية المتحدة) إلى وزارة البيئة / دائرة شؤون الألغام ، لتعديلها وفقا للملاحظات التي أقرّها المجلس، وإعادة عرضها في المجلس، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".