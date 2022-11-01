Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
توجيه جديد للمرور يخص "المركبات الخصوصي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مجلس الوزراء يصدر قرارات "هامة" – عاجل

سياسة

2022-11-01 | 12:00
مجلس الوزراء يصدر قرارات &quot;هامة&quot; – عاجل
28,841 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات "هامة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن السوداني "ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية".

وأكد السوداني، في مستهل الجلسة، على "مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، مطالباً جميع الوزراء بالعمل على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزراء "بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوعاً واحداً، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، مؤكداً أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد".

ووجه أيضاً، "بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، أنه "من أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

اولا/ تنفيذا لما جاء في قانون الأمن الغذائي، واستكمالاً لعمل الأمر الديواني (35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:

1- قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا.

2- يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد التخصصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكّن وزارة المالية من استحداث الدرجات المطلوبة.

ثانيا/ بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري:

1- إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021.

2- يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.

3- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.

4- تأليف لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعضوية رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادية، تتولى إعادة النظر في الاوامر الديوانية والموافقات الملغاة وشاغليها، وتقديم التوصيات الملائمة خلال مدة 21 يوم عمل، حداً اقصى الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

5- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأحكام هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره.

ثالثا/
1- إقرار توصيات محضر الاجتماع (السابع والعشرين) للجنة الامر الديواني (45 لسنة 2018)، والمعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

2- الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (119 لسنة 2021)، بإضافة المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن وزارة الثقافة الى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابعا/ إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد دراسة واضحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات جميعها، المرافقة ربط كتاب سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (3026/2215324)المؤرخ في 27 أيلول 2022.

وفي ما يتعلق بتسهيل عمل وزارة الداخلية وتذليل المعوقات التي تواجه بعض مفاصل العمل فيها، اقر مجلس الوزراء الآتي:

- الموافقة على استثناء وزارة الداخلية من الضوابط الملحقة (ثالثا/ ج-2) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يسمح بزيادة الكميات والأعداد والسلع بنسبة 20%، بحسب ما مبين في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (6939 في31 تشرين الاول 2022).

واستنادا الى المنهاج الوزاري، ولغرض معالجة نقص الخدمات في المحافظات، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المدن والاقضية والنواحي، تقرر ما يأتي:

أولاً: تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة من يختاره السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

1- محافظ المحافظة المعنية.
2- وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع.
3- الوكيل الفني لوزارة الصحة.
4- مدير عام التخطيط في امانة بغداد.
5- المعاون الفني لمدير عام البلديات/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.
6- موظف قانوني مختص/ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة.
7- موظف مالي في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
8- مختص بشؤون الخدمات في هيئة المستشارين.
9- مدير بلديات المحافظة المعنية.
10- مدير عام الطرق والجسور.
11- استشاري فني في شؤون الإعمار.
12- المدير التنفيذي للمنطقة المحررة .
13- مدير الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي.
14- مدير الهندسة العسكرية.
15- ممثل عن دائرة الموازنة في وزارة المالية.
16- مدير عام المديرية العامة للتربية في المحافظات/ وزارة التربية.
17- مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية/ وزارة التخطيط.

ثانياً/ يتولى الفريق المهام التالية:

1- معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات، والماء والمجاري، والكهرباء، والصحة، والبيئة، والمدارس) واي قطاعات أخرى.

2- أخذ الإجراءات اللازمة بإعلام الجهات المختصة بشأن التجاوزات التي تعيق عمل الفريق وفقا للقرار التشريعي رقم (154 لسنة 2001)، وبإسناد الاجهزة الامنية المختصة، على أن يخضع تقييم عمل لجان إزالة التجاوز لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

3- متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة.

4- اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية ومتابعة إدراجها.

ثالثا/ يخول الفريق الصلاحيات التالية:

1- تشكيل الفرق الفنية لتنفيذ مهامه من موظفي وملاكات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة.

2- إعارة الآليات التخصصية والمعدات والعجلات من وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لأغراض مهام الفريق.

3- التعاقد مع الاستشاريين والخبراء لمراقبة تنفيذ الاعمال عند الحاجة.

رابعاً/ تتولى وزارة المالية توفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ مهام وأعمال الفريق المذكور وتخصيص المبالغ اللازمة لعمل الفريق في السنوات القادمة.

خامساً/ تتولى وزارة النفط تهيئة ورشة فنية لصيانة العجلات والمعدات والآليات التخصصية إضافة الى الوقود؛ لتنفيذ مهام واعمال الفريق بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء.

سادساً/ تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة توفير كل ما يحتاجه الفريق من الدعم بضمنها الدعم الفني والهندسي.

سابعا/ يخول مدير مكتب رئيس الوزراء صلاحية الصرف لتنفيذ مهام الفريق وسد احتياجاته الضرورية لتسيير الأعمال وشراء المواد الأساسية غير المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وتخضع أعمال وصرفيات فريق الجهد الخدمي والهندسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ثامنا/ يعرض فريق الجهد الخدمي والهندسي تقاريره وانجازاته على مجلس الوزراء بشكل دوري.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السنك - الحلقة ٣٢٧ | الموسم 5
05:00 | 2022-11-01
Play
سوق السنك - الحلقة ٣٢٧ | الموسم 5
05:00 | 2022-11-01
Celebrity
Play
Celebrity
الموريكس دور - حلقة ٢٧
15:50 | 2022-10-31
Play
الموريكس دور - حلقة ٢٧
15:50 | 2022-10-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني بعام واحد وركام العشرين العالية - حلقة ٥٨ | الموسم 1
15:00 | 2022-10-31
Play
السوداني بعام واحد وركام العشرين العالية - حلقة ٥٨ | الموسم 1
15:00 | 2022-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
13:45 | 2022-10-31
Play
٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
13:45 | 2022-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
امراض القلب عند الشباب وتأثير التدخين - الحلقة ١٦٥ | 2022
06:00 | 2022-10-31
Play
امراض القلب عند الشباب وتأثير التدخين - الحلقة ١٦٥ | 2022
06:00 | 2022-10-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
حماية الاطباء من الاعتداءات عليهم - الحلقة ٦٠ | ٢٠٢٢
15:40 | 2022-10-30
Play
حماية الاطباء من الاعتداءات عليهم - الحلقة ٦٠ | ٢٠٢٢
15:40 | 2022-10-30
عشرين
Play
عشرين
النفط والغاز.. قانون يدخل خانة المساومات ومساع نيابية لتجزئة - حلقة ٥١ | 2022
15:00 | 2022-10-30
Play
النفط والغاز.. قانون يدخل خانة المساومات ومساع نيابية لتجزئة - حلقة ٥١ | 2022
15:00 | 2022-10-30
رحال
Play
رحال
محافظة دهوك، إقليم كردستان - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:50 | 2022-10-29
Play
محافظة دهوك، إقليم كردستان - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:50 | 2022-10-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تشرين الأول الى ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-29
Play
من ٢٩ تشرين الأول الى ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-29
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أحدث تسريحات شعر العروس - حلقة ١٢ | الموسم 3
15:45 | 2022-10-28
Play
أحدث تسريحات شعر العروس - حلقة ١٢ | الموسم 3
15:45 | 2022-10-28
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
"الدوريات الأمنية ما تخلينه نفتح إذا ما تأخذ "المالات | ناس وناس
12:00 | 2022-11-01
Play
"الدوريات الأمنية ما تخلينه نفتح إذا ما تأخذ "المالات | ناس وناس
12:00 | 2022-11-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق السنك - الحلقة ٣٢٧ | الموسم 5
05:00 | 2022-11-01
Play
سوق السنك - الحلقة ٣٢٧ | الموسم 5
05:00 | 2022-11-01
Celebrity
Play
Celebrity
الموريكس دور - حلقة ٢٧
15:50 | 2022-10-31
Play
الموريكس دور - حلقة ٢٧
15:50 | 2022-10-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني بعام واحد وركام العشرين العالية - حلقة ٥٨ | الموسم 1
15:00 | 2022-10-31
Play
السوداني بعام واحد وركام العشرين العالية - حلقة ٥٨ | الموسم 1
15:00 | 2022-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
13:45 | 2022-10-31
Play
٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
13:45 | 2022-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
امراض القلب عند الشباب وتأثير التدخين - الحلقة ١٦٥ | 2022
06:00 | 2022-10-31
Play
امراض القلب عند الشباب وتأثير التدخين - الحلقة ١٦٥ | 2022
06:00 | 2022-10-31
خط أحمر
Play
خط أحمر
حماية الاطباء من الاعتداءات عليهم - الحلقة ٦٠ | ٢٠٢٢
15:40 | 2022-10-30
Play
حماية الاطباء من الاعتداءات عليهم - الحلقة ٦٠ | ٢٠٢٢
15:40 | 2022-10-30
عشرين
Play
عشرين
النفط والغاز.. قانون يدخل خانة المساومات ومساع نيابية لتجزئة - حلقة ٥١ | 2022
15:00 | 2022-10-30
Play
النفط والغاز.. قانون يدخل خانة المساومات ومساع نيابية لتجزئة - حلقة ٥١ | 2022
15:00 | 2022-10-30
رحال
Play
رحال
محافظة دهوك، إقليم كردستان - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:50 | 2022-10-29
Play
محافظة دهوك، إقليم كردستان - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:50 | 2022-10-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تشرين الأول الى ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-29
Play
من ٢٩ تشرين الأول الى ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-29
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.