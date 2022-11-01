الحكيم يؤكد للسوداني على عدم التردد بضرب رؤوس الفساد

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير"استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم، مجددا التبريك للسوداني نيل حكومته وبرنامجها ثقة مجلس النواب العراقي، وتم التداول في مستجدات الشأن السياسي في العراق والمنطقة وسبل تكريس عمل الحكومة لخدمة أبناء الشعب العراقي ومكافحة الفساد لتكون خير مصداق لحكومة الخدمة الوطنية".واضاف ان "السوداني استعرض أولويات الحكومة وخطواتها العملية في هذين الملفين" مشيرا الى ان الحكيم شدد على "أهمية دعم القوى السياسية لهذه الحكومة وإسنادها"، مبينا أن "الإصلاح مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع لاسيما القوى المشاركة في الحكومة".وشدد الحكيم، بحسب البيان على "إيلاء ملف مكافحة الفساد الأولوية وعدم التردد في ضرب رؤوسه وفق الطرق القانونية والدستورية ودعم المؤسسات الرقابية"، مشيرا إلى "ضرورة استثمار الوفرة المالية في تحسين الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتنويع مصادر الدخل".