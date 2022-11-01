الأعرجي: إنهاء ملف الهول خطوة أساسية لتجفيف منبع الإرهاب

اعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب.

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، "نثمّن عالياً قرار الحكومة الهولندية إعادة (28) طفلاً و(9) نساء من مخيم الهول السوري".

وحث الأعرجي "الدول الأخرى على سحب رعاياها من المخيم، لإنهاء بؤرة نشر الحقد والتطرف والكراهية والإجرام"، معتبراً أن"إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب، ليسود السلام بين الشعوب والدول".