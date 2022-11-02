مفوضية الانتخابات تعلن أسماء المرشحين البدلاء عن السوداني و4 وزراء

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن "المفوضية العليا للانتخابات أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب يتضمن أسماء المرشحين البدلاء للنواب الذين شغلوا مناصب في الحكومة الجديدة".وبحسب الكتاب الصادر من المفوضية فإن خمسة مرشحين سيشغلون مقاعد النواب الذين تسنموا مناصب في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.