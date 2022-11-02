بينها محاربة الفساد.. السوداني وبلاسخارت يبحثان جملة ملفات

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء جهود الحكومة الحالية في تعزيز الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي".وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم الى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم".وبحسب البيان، "تطرق اللقاء الى جهود الحكومة في محاربة الفساد عبر إجراءات اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء وسيكون أول منطلقات العمل في مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية".واكد السوداني أن "الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وأشار الى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية"، وفق بيان مكتبه.من جانبها، "عرضت بلاسخارت المساعدة من خلال برامج الامم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي، وأشارت الى جهود حكومة السوداني وجديته في مكافحة الفساد وتأكيده على الحد من ممارساته".