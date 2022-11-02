العراق ومصر يبحثان تعزيز العلاقة بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عبد اللطيف جمال رشيد التقى اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء".وأضاف، أن "الرئيسين ناقشا أهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والعالمية والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات وبما يعزز التضامن والعمل العربي المشترك".وبين، أن "رشيد بين العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط العراق بمصر، وأهمية تمتينها وتوسيعها في المجالات كافة، تحقيقاً لآمال الشعبين الشقيقين".وأشار البيان الى، أن "رئيس الجمهورية استعرض ما عاناه العراق خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية ضد الشعب العراقي ومنها جرائم الإبادة التي طالت الإيزيديين"، موضحاً "الإجراءات التي اتخذها العراق عقب تلك الفترة المظلمة لتجاوز أثارها".وبحسب البيان، عبر رئيس الجمهورية، عن "تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أساس عملها هو تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي".من جانبه، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن العراق بلد قوي ومهم وله دور محوري في المنطقة كونه يملك تاريخاً عظيماً وحضارة عريقة تؤهله إلى النهوض مرة أخرى، مشيداً بأصالة الشعب العراقي وعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربطه مع شقيقه المصري.وأتم البيان، أن "اللقاء حضره وزيرا خارجية العراق ومصر فؤاد حسين وسامح شكري والوفدان المرافقان".