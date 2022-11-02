بمشاركة العراق.. اجتماع ثلاثي في الجزائر على هامش القمة العربية

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزراء أشادوا خلال اللقاء بمُستوى الإنجاز الذي حققته الفرق الوزاريّة المعنيّة في الدول الثلاث خلال الفترة الماضيّة، تحقيقاً للتكامل الإستراتيجيّ ضمن إطار الآلية الثلاثيَّة، وأكّدوا ضرورة مُتابعة المشاريع المُستهدفة والإسراع في تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصاديّة، سبيلاً لتحقيق مزيد من التقدم والإزدهار".وأكَّد الوزراء وفق البيان، أنَّ "الإرادة السياسيّة للقادة يتم ترجمتها من خلال تمكين آليات التنسيق المُشترَك بين الدول الثلاث تعزيزاً للتعاون الثلاثيّ في المجالات المُختلِفة، وتجسيداً للتكامل الاستراتيجي خدمةً لشعوبنا وللمنطقة".وشدّد الصفديّ وشكريّ على "مُواصلة دعم الأردن ومصر للعراق الشقيق وأمنه، الذي يُعتبر ركيزة أساسيّة لصون الأمن القوميّ العربيّ في ضوء ما يربط شعوبهم من وحدة مصير وأهداف مُشترِكة"، مقدمين "التهنئة لنظيرهم العراقيّ بمُناسبة تشكيل الحكومة العراقيَّة".