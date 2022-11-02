دولة القانون تعلن وفاة أحد نوابها داخل بناية مجلس النواب – عاجل

وقال عضو الكتلة النائب جاسم الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النائب محمود شاكر الموسوي توفي إثر تدهور حالته الصحية خلال اجتماع للجنان النيابية داخل بناية مجلس النواب".

بدوره، ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان صدر لاحقا، "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون "محمود شاكر السلامي".



وتابع: "إننا إذ نتقدَّم لذويه ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، نسأل المولى الكريم أن يمنَّ عليهم بالصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنَّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه".