وزير التعليم يكشف عن ذمته المالية لدى هيأة النزاهة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، عن ذمته المالية التزاما بالسياقات والإجراءات الأصولية التي حددها قانون النزاهة المعدل رقم 30 لسنة 2011.





وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العبودي جدد في هذه المناسبة تأكيده على اعتماد النزاهة أساسا ومعيارا لتعضيد بيئة العمل المؤسسي وتمكين المخلصين من أداء واجباتهم المهنية".

