رئيس الجمهورية: الحكومة أمامها الكثير من المسؤوليات التي ستعمل عليها

وقال رشيد في كلمة العراق بقمة الجزائر، إن "موقف العراق ما زال بإقامة دولة فلسطين على كامل أراضيها"، مردفا، "نأمل أن تكون قمة الجزائر منطلقاً للعمل المشترك".وجدد رئيس الجمهورية، "دعم العراق مع لبنان لتجاوز الخلافات السياسية"، مؤكدا "دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا".وأضاف، "ندعم الحوار بين جميع الأطراف اليمنية لتجاوز الأزمات"، لافتا إلى أن "العمل جارٍ على تطوير إدارة الموارد المائية".