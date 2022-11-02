المالكي يقدم مقترحاً يخص سعر الدولار - عاجل

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إن "خفض سعر الدينار وعدم معالجة الآثار المترتبة على المواطن سبب أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة وقد تكلمنا بضرورة المعالجة، واليوم أمام الحكومة هذا الملف الذي يجب ان يعالج بما لا يلحق الضرر بالمواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع خطة مدروسة ومتكاملة".وأضاف، أنه "بهذه المناسبة نقترح ان يصبح سعر الصرف 1375 ديناراً بدلاً من 1450 ديناراً؛ حتى ندفع الضرر عن المواطن وعن الاقتصاد الوطني".وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.