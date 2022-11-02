البنك المركزي يعلن عن مبادرات تنموية "وفرت فرص عمل"

وذكر بيان للبنك المركزي، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مخيف، استقبل اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت؛ لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية وتطويرها بما يصب في مصلحة العراق".وأكد مخيف، أنّ "البنك المركزي العراقي أطلق مبادرات تنموية وصلت إلى (18) تريليون دينار أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي، ووفرت الآلاف من فرص العمل".وأضاف، أن "البنك يقوم بأدواره التي رسمها القانون ومستمر في تقديم المبادرات لدعم التوجهات الحكومية في توفير فرص العمل للشباب، وتحقيق أهدافهم لتنفيذ مشاريعهم. وأكّد معاليه ضرورة النهوض بواقع القطاع المالي والمصرفي بما ينسجم والمعايير الدولية".