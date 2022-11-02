"الجيل الجديد" تكشف صدور مذكرة اعتقال بحق رئيسها

كشفت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية النائبة سروة عبد الواحد، الأربعاء، عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الكتلة، واصفة إياها بالنكتة.



وقالت عبد الواحد خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مذكرة اعتقال صدرت بحق شاسوار عبد الواحد، رئيس حركة الجيل الجديد لمخالفة تعليمات لأنه أنشأ شارعاً".

واعتبرت عبد الواحد أن "هذه المذكرة هي نكتة"، مضيفة أن "عبد الواحد هو ليس موجوداً وذهب لإجراء عملية جراحية".

وفي شأن آخر، قالت عبد الواحد، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحدث عن ملاحقة مهربي النفط هل يقدر يلاحق المهربين في كردستان"، داعية الى "حلول قانونية للخلاف بين بغداد والإقليم".