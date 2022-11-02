نائب: بيع المناصب كان في مكتب رئيس الوزراء السابق

وقال البلداوي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لا بد دعم التغيير لأنه يمثل الإطار القانوني للدولة"، موضحاً أن "الحكومة السابقة تجاوزت حدود صلاحياتها بالتعيينات".وأضاف أن "هنالك بورصة في مكتب رئيس الوزراء السابق لبيع المناصب"، مشدداً بالقول "سوف تظهر قضايا اكبر".وتساءل البلداوي "كم أموال العراق وما سرق منها منذ 2003"، مشيراً الى أنه "لا يوجد بعد اليوم شخص يوفر الحماية لفاسد".