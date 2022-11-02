السوداني: استقلال القضاء ركن أساس لإنجاز أي إصلاح

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل، اليوم الاربعاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الذي قدم السيد التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشاد بالتزام الحكومة بالأطر القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".واكد السوداني خلال اللقاء على "أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف"، وشدد على ان "إستقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي اصلاح".من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية على "دعم النظام الديمقراطي وسمو الدستور ومرجعيته الحاكمة للعمل السياسي، كونه الضامن الأساس لانفاذ ارادة الشعب العراقي".