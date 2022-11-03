بالوثيقة.. رئيس الوزراء يقرر إعادة البياتي إلى وزارة الدفاع

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، فقد قرر السوداني "إنهاء انتداب الفريق أول الركن محمد البياتي، من العمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء/ سكرتيرا شخصيا للقائد العام للقوات المسلحة، وإعادته إلى وزارة الدفاع".وبينت الوثيقة، أن "السوداني قرر ان يتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه".