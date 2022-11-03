الديمقراطي الكردستاني يجدد الثقة لبارزاني وينتخب نائبين له

السومرية نيوز – سياسة

صوت أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك، اليوم الخميس، على إعادة تنصيب مسعود بارزاني رئيساً للحزب، فيما انتخب كلاً من نيجيرفان بارزاني نائبا أولاً للرئيس، ومسرور بارزاني نائب ثانٍ.



وأعلن مسعود بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك بإقليم كردستان.

وقال بارزاني في تغريدة له، "تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك، وبهذه المناسبة، أهنئ جميع أعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني وأهالي كوردستان".

وأضاف "آمل أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني المصالح العليا لشعبنا".

ويأتي انطلاق المؤتمر الحزبي العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك، بحضور أكثر من ألف عضو لاختيار مجلس قيادة جديد يتكون من أكثر من 50 عضواً

وشارك في التصويت لأعضاء المؤتمر نحو 600 ألف عضو ويعقد كل أربع سنوات.