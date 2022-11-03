العراق والهند يبحثان التعاون في المجالات العسكرية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأعرجي استعرض مع السفير الهندي، العلاقات العراقية الهندية، وسبل تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، كما جرى بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأكد الأعرجي للسفير الهندي، أن "الدول تتطور وتحتاج إلى تعزيز العلاقات والتعاون فيما بينها وتطوير قابلياتها، وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية، أشار الأعرجي إلى أن الدول المتنازعة ستجلس في نهاية الحرب على طاولة واحدة، وأننا نؤمن بأن الجلوس للحوار قبل الحرب أفضل من الجلوس بعدها".وبحسب البيان فان "السفير الهندي قدم من جانبه، إيجازا عن الصناعة الحربية الهندية، وبعض الأسلحة والطائرات، فضلا عن إمكانيات بلاده في المجال التقني والسيبراني، معربا عن استعداد الهند للتعاون مع العراق في هذا المجال".