صدور أوامر جديدة بينها اعادة تكليف محافظي النجف وذي قار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء اصدر عدة أوامر من بينها إعادة تكليف محافظي النجف والناصرية".وأضاف ان "السوداني كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتسيير شؤون جهاز الامن الوطني ".