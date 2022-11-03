البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة يوم الاحد القادم

وقالت الدائرة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها ان "مجلس النواب سيعقد جلسته الثامنة يوم الاحد القادم وتضمنت في جدول اعمالها التالي:أولا: تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.ثالثا: القراءة الأولى لمشروع خدمة العلم.رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.خامسا: مناقشات عامة".وأضافت ان "جلسة مجلس النواب ستبدأ في الساعة الحادية عشر قبل الظهر".