الحلبوسي: خدمة العلم تضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة المصاعب

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان المضي بتشريع قانون "خدمة العلم" يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنَّ "المضي بتشريع قانون "خدمة العلم" يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات، ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية".