بحضور السوداني.. التنسيقي يعقد اجتماعا لمناقشة التطورات السياسية

وذكر المكتب الاعلامي للإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي أعرب عن تأييده الكامل لرئيس الوزراء في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات".واضاف ان المجتمعين أشادوا "بتوجه الحكومة الى الجانب الخدمي الذي يحتاجه المواطن والبداية الصحيحة في تطبيق المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية".وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة تلاحم جهود جميع القوى العراقية من اجل رفع الحيف عن الشعب العراقي وتغيير الوضع المعاشي لجميع ابناء الشعب العراقي والطبقات المحرومة بالخصوص والنهوض بالواقع الخدمي لهم ولجميع ابناء شعبنا الابي".