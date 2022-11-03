ماكرون يعتزم زيارة العراق قريباً

بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رسالة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشف مسؤول فرنسي عن عزم ماكرون زيارة العراق قريباً.





وحمل الوفد "رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته الى لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".



وأكد اللقاء "ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين". وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له".وحمل الوفد "رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته الى لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".وأكد اللقاء "ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

وفي هذا الصدد أكد السوداني على "أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة، كذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق".



وبين دوريل، من جانبه، "تأكيد مشاركة فرنسا في(قمّة بغداد) المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي"، كما أكد أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي زيارة العراق قريباً".