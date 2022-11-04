العوادي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء

السومرية نيوز - سياسة





كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، احسان العوادي مديرا لمكتبه الشخصي.



ووفقاً لمصادر وردت لـ السومرية نيوز، فإن “السوداني كلف اليوم الجمعة، احسان العوادي مديرا لمكتب رئيس الوزراء”.



يذكر أن العوادي مسؤول في وزارة الخارجية ورئيس لدائرة الدول المجاورة، قبل تكليفه بالمنصب الجديد.