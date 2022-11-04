السوداني يوجه بالإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين

السومرية نيوز – سياسة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجمعة، الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة".

وأكد السوداني، خلال الاجتماع "جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة، استنادا الى المنهاج الوزاري"، موجهاً بـ"الإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة تمس حياتهم بشكل مباشر".

وشدد، على "رفض أية حالة من حالات التسويف أو المماطلة من أية جهة كانت، في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وتتعلق بالجوانب الخدمية التي تشكل حاجة ملحة للمواطنين".

وتابع البيان: "وحضر الاجتماع محافظ بغداد، ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين والمتخصصين في الجوانب المالية والفنية والقانونية".

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، قد أقرّ في جلسته الأخيرة، واستنادا الى البرنامج الحكومي، تشكيل فريق للجهد الخدمي والهندسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء التشكيلات الهندسية ومتخصصين في الجوانب المالية والقانونية، في عدد من الوزارات الخدمية والأمنية.

وجاء تشكيل الفريق بهدف معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والبيئة والمدارس) وأية قطاعات أخرى، كذلك متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة، إلى جانب اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة.