ملك بريطانيا لرئيس الجمهورية: أتطلع لاستمرار تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين

وفي ما يلي نص الرسالة:"فخامة الرئيسيطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث لكم أحرّ التهاني. إن العلاقات الوثيقة بين بلدينا لا تزال تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة.أتطلع قدماً إلى استمرار تعزيز علاقات الصداقة الودّية، ودعم الشراكة المتينة القائمة بين بلدينا، متمنياً لفخامتكم وللشعب العراقي أطيب الأمنيات.الملك تشارلز الثالث".