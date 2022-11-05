السوداني يتلقى اتصالاً من رئيس الإمارات: تأكيد على تنمية الشراكة

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنّأ فيه السوداني بمناسبة توليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب، كما تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين".وجرى التأكيد، على "أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية".