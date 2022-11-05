بعد عملية اليوم.. الجنابي يشيد بدور وكالة الاستخبارات ويعتبره نصراً

أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية زياد الجنابي، السبت، بجهود وكالة الاستخبارات والتي أثمرت عن قتل "أمير قاطع بادوش" ومفرزته في محافظة نينوى.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما قدمته وكالة الاستخبارات اليوم من جهد كبير يستحق الإشادة والثناء"، معتبراً ما حققوه "نصراً كبيراً".

وأضاف الجنابي أن "جهود وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كانت واضحة أيضاً في هذه العملية".

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، مداهمة وكر لتنظيم داعش، وقتل ما يسمى "أمير قاطع بادوش" ومفرزته الإرهابية وتعثر على أحزمة ناسفة وأسلحة في نينوى.