الطليباوي: رجال الحشد الذين حرروا المدن هم الضامن لأمن أهلها

اعتبر القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، أن رجال الحشد الشعبي الذين حرروا المدن هم الضامن لأمن أهلها.

وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر رداً على حديث لأحد السياسيين، إن "الميلشيات المنفلتة التي تسيء لها هي من افشلت مشروعك الداعشي".



وأضاف أن "رجال الحشد الذين حرروا المدن هم الضامن الحقيقي لأمن اهلها من تكرار غدر الزمر التكفيرية التي اسميتها ثوار العشائر"، مشيرا الى أن "قادة الاطار لا يتفقون مع من ادمن الخيانة".