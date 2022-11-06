السوداني يوجه أن تكون إدارة المخابرات ضمن إشرافه المباشر

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني"، مبينا انه "اجتمع حال وصوله بمدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات".وبحسب البيان، اكد السوداني "دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن".و شدد رئيس الوزراء على "أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد".وأشار البيان الى، أن "السوداني وجّه أن تكون إدارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه المباشر من موقع أدنى".