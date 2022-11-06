مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي

السومرية نيوز – سياسة

افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، اليوم الاحد، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة الثامنة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة اليوم الاحد والتي تضمن:

أولا: تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.

ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع خدمة العلم.

رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.

خامسا: مناقشات عامة".