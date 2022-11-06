السومرية تنشر أسماء النواب الذين ادوا اليمين الدستورية

السومرية نيوز – سياسة

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، أسماء النواب الذين ادوا اليمين الدستورية في جلسة اليوم والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن "النواب هم: جواد كضوم مطلك وعلي سعدون غلام وطالب عبد الكريم محمود المعماري وكريم عليوي جروش وسعاد عبد الحسين المالكي وساهرة عبد الله الجبوري وهبه جرجيس".

وقبل قليل، افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة الثامنة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة اليوم الاحد والتي تضمن:

أولا: تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب.

ثانيا: القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

ثالثا: القراءة الأولى لمشروع خدمة العلم.

رابعا: القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.

خامسا: مناقشات عامة".