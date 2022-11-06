مجلس النواب يبدأ بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي

السومرية نيوز – سياسة

بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب بدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".

وقبل قليل، نشرت السومرية نيوز، أسماء النواب الذين ادوا اليمين الدستورية في جلسة اليوم والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن "النواب هم: جواد كضوم مطلك وعلي سعدون غلام وطالب عبد الكريم محمود المعماري وكريم عليوي جروش وسعاد عبد الحسين المالكي وساهرة عبد الله الجبوري وهبه جرجيس".

وفي وقت سابق، افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة الثامنة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".