مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الاتحادي

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الاتحادي".وفي وقت سابق، افتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.