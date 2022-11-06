أنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل

السومرية نيوز – سياسة

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل".

وقبل قليل، بدأ مجلس النواب العراقي، بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب بدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل".

وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، في وقت سابق أعـمـال الجلســـــة الثامنة والتي تتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي) وحماية الطفل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي، افتتح أعـمـال الجلســـــة الثامنة من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".