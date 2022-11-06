البرلمان يرفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل - عاجل

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل".وافتتح رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي، في وقت سابق من اليوم، أعـمـال الجلســـــة الثامنة.