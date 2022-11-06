رئيس الجمهورية يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ السومرية نيوز، أن رشيد "غادر، اليوم الأحد ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ارض الوطن، متوجهاً إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي كوب 27، على رأس وفد رسمي".وسيُلقي رشيد، "كلمة خلال المؤتمر تتناول المشكلات البيئية والتغيرات المناخية في البلاد، إلى جانب طموحات وخطط العراق الموضوعة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي".